أيمن رضا بردك على باسم ياخور أصبح "الحق عليك"

ميرنا وليد - بيروت - في حلقة من برنامجه "أكلناها" حين حل الشيف أنطوان ضيفاً عليه، رد ​باسم ياخور​ على السؤال الذي طرحه الشيف عليه عن هوية الفنان الذي لا يأكل بطريقة شهية، ليرد عليه ان الفنان الذي لا يأكل بطريقة شهية و"بسكّر القابلية" هو الممثل ​أيمن رضا​.

مع ان السؤال كان صعباً والجواب كان من الممكن تجنبه بطريقة أفضل من قبل باسم، إلا أن رد أيمن رضا عليه عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي حوّل الموضوع الذي كان على حق به الى "الحق عليه" فقال : " باسم ياخور حل عن طي، لسه كل شغله مئعطله بتلزقها فيني، لحد الان ماعم ارضى رد، بدك تنجح برنامجك مو ع حسابي".

ومع ان أيمن من حقه ان يدافع عن نفسه لكنه كان من المستحسن لو اتصل بباسم وعاتبه بطريقة مباشرة أو ردَّ على مواقع التواصل الاجتماعي من دون استخدام كلمات نابية.

فهل ردة فعل باسم نتيجة ما قاله ايمن في الحلقة معه؟