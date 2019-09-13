ميرنا وليد - بيروت - تحدث مدير عام قنوات MBC العميد ​علي جابر​ عن المعايير التي اعتمدوها في مسلسل "​عروس بيروت​" من أجل ضمان نجاح العمل والذي تراهن عليه المحطة في المرحلة المقبلة، خصوصا بعد نجاحها في تقديم البرامج الكبيرة.

وعن برنامج "ذا فويس"، أشار الى أهمية قدرة التلفزيون في تقديم الخلطات المميزة للمشاهدين، وتحدث عن عودة الفنان ​راغب علامة​ والفنانة ​أحلام​ في لجنة تحكيم واحدة وعن احتمال عودة الخلافات بينهما من جديد.

وأثناء تحدثه أمام كاميرا "الفن"، قاطعه إبنه معين جابر بقبلة ولفت جابر الإنتباه الى أن الجميع يطالب إبنه بدخول مجال التمثيل.

التفاصيل في الفيديو المرفق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو-إبن علي جابر يقاطع والده بقبلة..وهذا سر عودة راغب علامة وأحلام في لجنة تحكيم The Voice لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.