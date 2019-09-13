خاص الفن- دينا الشربيني في ورطة بسبب آسر ياسين!خاص بالصور-المشاهير يواسون عائلة سيمون أسمرخاص الفن -...

ميرنا وليد - بيروت - بعثر الممثل المصري ​آسر ياسين​ اوراق صناع مسلسل "شفيقة ومتولي" الذي تقوم ببطولته الممثلة المصرية دينا الشربيني، بعدما اعتذر عن المشاركة في العمل لارتباطه بأكثر من عمل في الفترة المقبلة منها فيلمين ومسلسل.

وكان آسر ياسين المرشح الأول لتقديم دول البطولة في المسلسل أمام ​دينا الشربيني​بعدما رشحه مخرج العمل هاني خليفة الذي اصبح مطالبا بالبحث عن نجم آخر يكون مناسبا للدور والتعاقد معه بشكل مبكر.

مسلسل "شفيقة ومتولي" مستوحى من الفيلم الذي يحمل نفس الاسم وقام كل من سعاد حسني وأحمد زكي وأخرجه علي بدرخان وتم عرضه قبل 41 عاماً، بينما يعكف على كتابته السيناريست تامر حبيب ويعالج القصة السيناريست ناصر عبد الرحمن.

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