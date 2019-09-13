خاص الفن - أحمد المنجد:كليب حسين الديك الجديد في هذا الموعد

ميرنا وليد - بيروت - أعلن المخرج اللبناني ​أحمد المنجد​ في اتصال مع موقع الخليج 365 عن أعماله الجديدة وقال :"صورت كليب جديداً للفنان ​حسين الديك​ من 10 أيام وسيطرح غداً والأغنية بعنوان "تعي" من كلمات ​عمر ساري​ وألحان ​محمد بشار​ ميكس وماسترينغ ​محمد المقهور​ وتوزيع ريان، وسيكون إيقاع الأغنية سريعاً وهي تختلف عما سبقها من أعمال، والكليب بسيط ولكن فكرته جديدة ومختلفة وحتى حسين غيّر "ستايله" وسيظهر بطريقة جديدة.

من جهة أخرى أوضح المنجد أنه في الفترة الأخيرة انهمك بالعديد من الأعمال وتعاون مع الفنانين :​جورج وسوف​ و​عامر زيان​ وعلي الديك كاشفاً أن "حسين الديك يحضر حالياً لأغنية رومانسية وسيكون الكليب الخاص بها عملاً ضخماً".

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