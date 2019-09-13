ميرنا وليد - بيروت - تتقبل عائلة المخرج الراحل ​سيمون أسمر​ التعازي بوفاته، في صالون كاتدرائية مار جرجس المارونية - ​بيروت​، وكان الى جانبهم في تقبل التعازي الفنانة ​ماجدة الرومي​، ورئيس مجلس إدارة قناة LBCI ​بيار الضاهر​.

وقد نقل اليوم جثمان الراحل سيمون أسمر من مستشفى رزق في بيروت، نحو كاتدرائية مار جرجس المارونية- بيروت، وأُقيمت الصلاة لراحة نفسه، من ثم نقل جثمانه الى بلدة غزير ووري الثرى في مدفن عائلته.

وتتقبل العائلة التعازي قبل الدفن وبعده غداً السبت في صالون كاتدرائية مار جرجس المارونية – بيروت من الساعة الـ10 صباحاً لغاية الـ6 مساء، ويوم الأحد المقبل في صالون كنيسة السيدة الحبشية – غزير، من الساعة الـ10 صباحاً ولغاية الـ6 مساءً.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالصور- ماجدة الرومي وبيار الضاهر الى جانب عائلة سيمون أسمر في تقبل التعازي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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