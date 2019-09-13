صور.. الاستعدادات النهائية لحفل تامر حسنى فى ستاد القاهرة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد عدد كبير من جمهور النجم تامر حسنى فى الحفل الذي يحييه اليوم داخل استاد القاهرة، ومن المقرر أن يقدم عددا كبيرا من أغانى ألبومه الأخير "عيش بشوقك" ويشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات العامة والفنانين والإعلاميين، كما من المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا .

من ناحية أخرى ينتظر تامر حسنى فيلم "الفلوس"، المنتظر طرحه قريبا فى دور العرض، ويشارك فى بطولته كل من زينة، ‏خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، محمد سلام، وهو من تأليف محمد عبد ‏المعطى، وإخراج سعيد الماروق‎.‎

ويدخل الفنان تامر حسنى منافسة شرسة على مستوى القارة السمراء للحصول على لقب أفضل فنان إفريقى لعام 2019، وذلك ضمن جوائز الموسيقى الإفريقية "أفريما".