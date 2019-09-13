شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب "عضلات رجليها" جنيفر لوبيز تلجأ لتغيير فستان زفافها.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت النجمة العالمية جينفر لوبيز أن تبهر جمهورها ومحبيها خلال الأيام القليلة الماضية بعد حضورها عروض فيلمها الجديد " Hustlers "، حيث ظهرت لوبيز بجسد ممشوق و"عضلات " ملحوظة و كأن النجمة البالغة من العمر ( 50 عام ) تقوم بالتمرينات الرياضية بكثافة استعدادا لحفل زفافها من خطيبها لاعب البيسبول اليكس رودريجيز، وهو ما أثار بعض القلق والتعديلات الخاصة بالزفاف، وذلك كون فستان الزفاف الذي اختارته لم يكن الآن مناسبا بالنسبة لها بسبب "عضلاتها" .
وقد نفي موقع " جوسيب كوب " ما تردد فلم تختر لوبيز ورودريجيز موعد زفافهما بسبب جدول عمل الثنائي المزدحم ولم يقفوا علي تفاصيل الزفاف .
بدأت الشائعة بنشر موقع " NW " تقرير يظهر التوتر الذي الحق بالنجمة بالبالغة من العمر 50 عام ، و ذلك بعد أن استطاعت النجمة جنيفر لوبيز أن تكتسب عدة كيلوجرامات من العضلات لأنها كانت تتردد علي صالة الالعاب الرياضية دون توقف مع اليكس رودريجيز، وقد أثر روتين المغنية في التدريبات على خطط زفافها ، حيث يؤكد مصدر إن اكتساب لوبيز سيجبرها علي تغير تصميم فستان زفافها .
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