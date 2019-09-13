حلا الترك تشعل المواقع بالتغيير الكبير في شكلها.. شاهدوا ماذا فعلت لتبدو أكبر بسنوات؟

كتب امير فتحي في الجمعة 13 سبتمبر 2019 08:50 مساءً - صدمت الفنانة البحرينية حلا الترك متابعيها بظهورها بإطلالة جديدة تماماً. وهو ما اكتشفه هؤلاء من خلال صورة نشرتها على حسابها الخاص على “إنستغرام”.

وظهرت في الصورة التي التقطت لها في إطار عمل ترويجي لعلامة عدسات لاصقة بلوك غير عادي حيث اعتمدت طريقة ماكياج غيرت ملامحها.

ورغم أنها منعت خاصية التعليقات حققت أكثر من 169 ألف إعجاب. كما أن المتابعين تمكنوا من إبداء آرائهم بعدما استعاد الصورة عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات.

ورأى الكثير من هؤلاء أنها تبدو أكبر من عمرها الحقيقي. ومما كتبوا في تعليقاتهم: “نفخت شفايفها” و”دنيا سوت لها شفايفها.كانت عند امها أرقى وأحلى” و”شلون كبرت هذي؟” و”تجميل للأنف” و”حلا كانت أصغر مني والحين صارت أكبر مني شلون؟”.

ويشار إلى أن الفنانة الشابة استفزت الكثير من المتابعين بعد انتشار فيديو جمعها ووالدها وهما يتفاعلان مع أغنية “انساي” للفنانين سعد لمجرد ومحمد رمضان أثناء وجودهما في السيارة بطريقة أثارت الجدل.

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