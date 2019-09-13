والدة حلا الترك تتحدث عن النسيان بحرقة وتأثر.. ما القصة؟

كتب امير فتحي في الجمعة 13 سبتمبر 2019 08:50 مساءً - نشرت منى السابر، والدة الفنانة حلا الترك، عبر حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، مقطعاً مصوراً للفنان فضل شاكر.

ولفتت الانظار بالتعليق عليها حيث تحدّثت بطريقة مؤثرة عن النسيان وكتبت: “النسيان نعمة من الله ولكن فضل شاكر يقول نسيت أنساك. هل فعلاً نحاول أن ننسى أو نتناسى؟ على كل الأحوال بدي أعرف من خلال الكومنت ومن اي بلد”.

وتجاوب معها الكثير من المتابعين الذين أجابوا على سؤالها وعبّروا عن آرائهم في ما يتعلق بالنسيان بطرق مختلفة. وحققت من خلال ذلك أكثر من 20 ألف إعجاب.

ويشار إلى أن السابر تحدث ضجة عبر التطبيق بسبب إطلالاتها الأخيرة إذ تعتمد لوك عصرياً. ويأتي هذا بعد انتقال أولادها للإقامة مع والدهم المنتج محمد الترك وزوجته الفنانة دنيا بطمة.