شاهدوا.. قصي خولي يرسل قبلة للمتابعين من تحت الماء

كتب امير فتحي في الجمعة 13 سبتمبر 2019 08:50 مساءً - وجّه الممثل السوري ​قصي خولي​ تحية للجمهور من تحت الماء في المسبح، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال قصي: “مرحبا اشتقتلكن، جايي عبالي سلم عليكن..بس انشالله ما ينتزع الموبايل..انشالله تكونو بخير وبصحة وعافية، بتمنالكن كل التوفيق..” اذ انه نزل لتحت الماء وارسل قبلة للمتابعين.

وعلّق قصي على الفيديو قائلا: “من تحت الماء..بوسات لعيونكن”.

الجدير ذكره ان قصي خاض مؤخرا بطولة مسلسل “خمسة ونص” الى جانب الممثلة نادين نسيب نجيم والممثل السوري معتصم النهار.

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