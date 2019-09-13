فيديو طريف لسليمان عيد في حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد

كتب امير فتحي في الجمعة 13 سبتمبر 2019 08:50 مساءً - حرص الفنان سليمان عيد على حضور حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد الذي أقيم يوم الأربعاء 11 سبتمبر. وشارك سليمان عيد متابعيه عبر حسابه على Instagram، بفيديو طريف اثناء تواجده في حفل الزفاف، حيث فوجئ بكاميرا تصوره فمازح صاحبها وكأنه يهتم بمظهره ويضبط بذلته استعداد للتصوير، وسط ضحكات المحيطين به. وعلق سليمان عيد على الفيديو: “لما تبقى فى فرح والكاميرا تيجى عليك”

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