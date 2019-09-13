توقيف برنامج ياسمين الخطيب ومنعها من الظهور إعلامياً.. والسبب!

كتب امير فتحي في الجمعة 13 سبتمبر 2019 08:50 مساءً - تمّ توقيف برنامج الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب “شارع النهار” ومنعها من الظهور إعلامياً وذلك بقرار من نقابة الإعلاميين في مصر أمس الخميس.
وبحسب بيان النقابة، فإنها أخطرت قناة “النهار” بحظر ظهور ياسمين الخطيب ومنعها تصوير أيّ حلقات جديدة من برنامجها، وذلك على خلفية عدم حصولها على التصاريح اللازمة من أجل الظهور في وسائل الإعلام، وتقديمها برامج رسمية.
وكانت الخطيب تقدمت بالفعل من حوالي أسبوع بالمستندات اللازمة، من أجل الحصول على تصريح ظهورها على الشاشة، إلا أنّ النقابة أوقفت برنامجها بالأمس.
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