بتصريحات جريئة عن حملها.. ريهانا: أنا سوداء وسأنجب فتاة سوداء!

متابعة بتجـــــــــــرد: أثارت المطربة العالمية “ريهانا” تكهنات واسعة النطاق بأنها حامل، بعدما صرحت في مقابلة مع “دياموند بول” مساء الخميس في مدينة نيويورك، بأنها ستنجب “فتاة سوداء”.

وذكر تقرير نشره موقع بأن تصريحات المطربة العالمية من بربادوس، أثارت غضب عدد من الجماهير الذين تحدثوا عن عنصرية “ريهانا” بقولها إنها ستلد امرأة سوداء، كونها امرأة سوداء أنجبتها امرأة سوداء.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، انقسم الجمهور إلى جزء يهنئ المطربة الأغنى في العالم، على حملها بطفلها الأول، بينما كان هناك جزء يعاتبها بغضب حول تصريحاتها التي اعتبرها البعض تمييزا للنساء طبقا للون بشرتهن.

Advertisements

وفي مقابلتها على السجادة الحمراء قالت: “أنا امرأة سوداء، لقد جئت من امرأة سوداء، جاءت من امرأة سوداء، جاءت من امرأة سوداء، وسوف أنجب امرأة سوداء”.

وأضافت: “والدتي مثال لا يصدق على كيفية القتال من خلال العقبات في الحياة.. أنا متأكدة من أن والدتها علمتها ذلك، نحن لا تشوبنا شائبة، نحن مميزون وسيكون على العالم التعامل مع ذلك”، وعلى الرغم من أن ريهانا لم تؤكد أي خبر عن الحمل حتى الآن، إلا أنها لم تمنع المشجعين من الدخول إلى تويتر وتقديم التهاني لها.

كانت تلك التصريحات على هامش حضور “ريهانا” لحفل ساحر يعود بالفائدة على مؤسسة كلارا ليونيل، التي أسستها عام 2012، على شرف أجدادها، وكلارا وليونيل بريثويت، هي مؤسسة خيرية تساعد في دعم برامج الاستجابة لحالات الطوارئ في جميع أنحاء العالم.