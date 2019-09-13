كاميلا كابيو تحقق الملايين بكليبها الجديد

متابعة بتجـــــــــــرد: طرحت المغنية الأمريكية من أصول كوبية كاميلا كابيو، أغنية جديدة تحمل اسم “Liar – كاذب”، على طريقة الفيديو كليب. وحقق الكليب أكثر من 12 مليون مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة على طرحه عبر قناة كاميلا كابيو على موقع “يوتيوب” الشهير. تجدر الإشارة إلى أن كاميلا كابيو انفصلت عن فريق “فيفث هارموني” الغنائي في أواخر 2016 لتبدأ مسيرتها الفنية منفردة، وحققت منذ ذلك الوقت نجاحًا كبيرًا من خلال الأعمال الفنية التي قدّمتها. لمشاهدة فيديو كليب Liar:

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