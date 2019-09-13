وفاة المغني الأمريكي إيدي ماني عن 70 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت عائلة المغني الأمريكي إيدي ماني، في بيان، الجمعة، وفاته عن عمر 70 عاماً.
وقال البيان الذي نشرته مجلة "فارايتي" الأمريكية: "بكل أسى تعلن عائلة ماني وفاة إيدي في سلام في ساعة مبكرة هذا الصباح"، وكان ماني أعلن في أغسطس/آب، إصابته بالسرطان.
وولد إيدي ماني في نيويورك عام 1949، وعمل لفترة وجيزة كضابط شرطة قبل انتقاله إلى كاليفورنيا لبدء مسيرته الموسيقية.
واشتهر المغني الراحل بروح الدعابة؛ حيث صرح في 2018 أنه لن يتقاعد قبل أن يصبح ثرياً بما يكفي، وقال: "سأتوقف عن الغناء عندما أكون غنياً، ولا أعتقد أن هذا سيحدث أبداً".
ومن أشهر أغاني الفنان الراحل "تو تيكتس تو بارادايز" (تذكرتان إلى الجنة) و"بيبي هولد أون" (انتظري يا حبيبتي).
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