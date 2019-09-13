راجينيكانث ينتزع لقب "الأعلى أجرا" من سلمان خان

يبدو أن عام ٢٠٢٠ سيكون عام التنافس بين عمالقة بوليوود ليس فقط على الأفلام ولكن على الأجور أيضاً، فبعدما وقّع الممثل الهندي راجينيكانث عقد فيلمه الثالث لعام ٢٠٢٠ "is ravikumar " أعلن منتج الفيلم كالاي بولي أن أجر كاث وصل إلى ١٠٠ كرور روبية أي ما يعادل ١٤ مليون دولار أمريكي، ليطيح بذلك النجم سلمان خان من على قمة الأعلى أجراً في بوليوود.

كان سلمان خان، الذي وصل أجره في آخر أفلامه دابانج ٣ إلى ٨٠ كرور روبية، أي ما يعادل ١١ مليون دولار، قد طلب من سانجاي ليلا باهنسالي منتج فيلم "إن شاء الله" أن يرفع أجره إلى ١٠٠ كرور، لكن طلبه قوبل بالرفض، ووصل الأمر إلى استبعاد سلمان من الفيلم واختيار هريثيك روشان بديلاً له.





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ويعتبر راجينيكانث عام ٢٠٢٠ نشطاً بالنسبة له بعدما وقّع عقد فيلمه الثالث واقترب من انتهاء تصوير فيلمه داربار، مع الاستعداد لدخول تصوير فيلم آخر من إنتاج صن بيكتشر لم يتم الاستقرار على اسمه حتى الآن.

وقدم راجينيكانث، الملقب بأسطورة أفلام التليغو والتاميل، تجربته الأخيرة لبوليوود العام الماضي في فيلم "2.0" بمشاركة أكشاي كومار، وقدم فيه شخصيته الشهيرة الإنسان الآلي "تشيتي"، وقد حقق الفيلم إيرادات اقتربت من ١٢ مليون دولار.

ويعد فيلم "بهارات" هو آخر فيلم قدمه سلمان خان للسينما، ويقوم حالياً بتصوير الجزء الثالث من سلسلته الشهيرة دابانج.



