- 1/2
- 2/2
وفاء فاروقالجمعة 2019/9/13 09:10 م بتوقيت أبوظبي
راجينيكانث وسلمان خان
يبدو أن عام ٢٠٢٠ سيكون عام التنافس بين عمالقة بوليوود ليس فقط على الأفلام ولكن على الأجور أيضاً، فبعدما وقّع الممثل الهندي راجينيكانث عقد فيلمه الثالث لعام ٢٠٢٠ "is ravikumar " أعلن منتج الفيلم كالاي بولي أن أجر كاث وصل إلى ١٠٠ كرور روبية أي ما يعادل ١٤ مليون دولار أمريكي، ليطيح بذلك النجم سلمان خان من على قمة الأعلى أجراً في بوليوود.
كان سلمان خان، الذي وصل أجره في آخر أفلامه دابانج ٣ إلى ٨٠ كرور روبية، أي ما يعادل ١١ مليون دولار، قد طلب من سانجاي ليلا باهنسالي منتج فيلم "إن شاء الله" أن يرفع أجره إلى ١٠٠ كرور، لكن طلبه قوبل بالرفض، ووصل الأمر إلى استبعاد سلمان من الفيلم واختيار هريثيك روشان بديلاً له.
ويعتبر راجينيكانث عام ٢٠٢٠ نشطاً بالنسبة له بعدما وقّع عقد فيلمه الثالث واقترب من انتهاء تصوير فيلمه داربار، مع الاستعداد لدخول تصوير فيلم آخر من إنتاج صن بيكتشر لم يتم الاستقرار على اسمه حتى الآن.
وقدم راجينيكانث، الملقب بأسطورة أفلام التليغو والتاميل، تجربته الأخيرة لبوليوود العام الماضي في فيلم "2.0" بمشاركة أكشاي كومار، وقدم فيه شخصيته الشهيرة الإنسان الآلي "تشيتي"، وقد حقق الفيلم إيرادات اقتربت من ١٢ مليون دولار.
ويعد فيلم "بهارات" هو آخر فيلم قدمه سلمان خان للسينما، ويقوم حالياً بتصوير الجزء الثالث من سلسلته الشهيرة دابانج.
كانت هذه تفاصيل خبر راجينيكانث ينتزع لقب "الأعلى أجرا" من سلمان خان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.