جميلة عوض فى إطلالة أنيقة بأحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة الشابة جميلة عوض، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستجرام، ظهرت فيها خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال الفترة الأخيرة.

ولم تكشف جميلة عوض، سوى عن صورتين فقط من جلسة التصوير التي خضعت لها ترتدي فستانا طويلا زيتي اللون.

وكانت جميلة عوض أكدت أن سبب ابتعادها عن الدراما يرجع إلى عدم تلقيها عروضا تجعلها تشعر بحماس للمشاركة بها وقالت: "لا أرغب في العمل بالدراما لمجرد التواجد، فعندما شاركت في بطولة مسلسلي "تحت السيطرة" و"حتى لا تطفئ الشمس" قدمت أدوارا قوية تركت بصمة ولا أريد أن أقدم دور لا أشعر بالاقتناع الكامل به".

وشاركت جميلة مؤخرًا ببطولة فيلم سبع البرمبة وتعاونت من خلاله مع النجم رامز جلال ونجح العمل في تحقيق

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