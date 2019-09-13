أحدث ظهور لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي بعد زفافهما

القاهرة - لايف ستايل
نشرت الفنانة هنا الزاهد، مقطع فيديو لها من أحدث ظهور لها بعد حفل زفافها الذى أقيم أول أمس بأحد فنادق القاهرة.
وظهرت "هنا الزاهد" خلال مقاطع الفيديو، التي نشرتها عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام"، بصحبة زوجها الفنان أحمد فهمى وعلقت قائلة: "مخطط حفلات الزفاف الخيالية".
يذكر أن أحمد وهنا احتفلا بزفافهما أول أمس بحضور عدد كبير من الأصدقاء ونجوم الفن، بعد عام من إعلان ارتباطهما.
وحرص عدد كبير من النجوم على حضور حفل الزفاف، منهم أحمد حلمي، وأحمد عز، وعمرو يوسف، وروجينا، وأس أس، وماجد المصري، وكريم عبدالعزيز، وغيرهم من النجوم، بينما أحيا محمد حماقي حفل الزفاف.
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