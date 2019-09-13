نيللى كريم تتألق بـ إطلالة جذابة بالأبيض والأسود

نشرت نيللى كريم، صورة جديدة عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نيللى كريم بإطلالة جذابة أبرزت أنوثتها، بـ بدى كت بالأبيض والأسود، وعلقت قائلة: "اسود وابيض"، ولاقت الصورة ردودا واسعة من متابعيها. كانت نيللى كريم شاركت في آخر أعمالها السينمائية بفيلم "الفيل الأزرق 2" الذى يتم عرضه حاليًا بالسينمات بطولة كريم عبد العزيز، وإياد نصار، وهند صبري، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وعُرض الجزء الأول من الفيلم عام ٢٠١٤. Advertisements قد يهمك ايضاً: نيللي كريم تلتقي محمد ممدوح في مشاهده الأولى بشبرامنت أحمد الفيشاوي يبهر محبيه بصورة مثيرة مع نيللي كريم

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