وليد توفيق بصحبة ماجدة الرومي في جنازة سيمون أسمر

حرص الفنان وليد توفيق بصحبة المطربة الكبيرة ماجدة الرومي، على المشاركة في تشييع جثمان المخرج اللبناني سيمون أسمر، إلى مثواه الأخير.

ونشر توفيق، صورة تجمعه بماجدة خلال الجنازة، عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقًا "من جنازة المخرج الكبير سيمون أسمر مع الكبيرة ماجدة الرومي".

يذكر أن المخرج الكبير سيمون أسمر، يلقب بصانع النجوم الأول في لبنان، توفي بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، دخل على إثرها أحد المستشفيات ببيروت.

قد يهمك ايضاً:

Advertisements

الفنانة رانيا فريد شوقي تعتبر وليد توفيق رمزًا للوفاء

وليد توفيق يطالب فضل شاكر بتسليم نفسه للقضاء