تامر حسني يوجه نصيحة لشاب ترك حبيبته

شارك الفنان تامر حسني، جمهوره ومتابعي صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، بصورة جمعته بأحد العاملين في فندق، تواجد فيه الأول لإحياء حفل زفاف.

وحكى تامر قصة الصورة "الشاب الجميل دا شافني داخل أغني في فرح، وقفني وقالي أنا بشتغل تقريباً ويتر هنا في الفندق وحبيبتي سابتني النهاردة وأنا زعلان أوي، بس أول ما شفتك فرحت عشان بحبك جداً وطلب مني نتصور بموبايلي وأنا اللي أنزل صورته عندي عشان يفرح، وقالي أنا اسمي محمود".

وتابع: "كان نفسي أتكلم معاه، بس كنت داخل أغني، المهم يا محمود يا جميل بما إني معرفش إيه الأسباب اللي بعدتكوا عن بعض وبما إني مش ناسي الحزن اللي كان في عنيك هكلمك هنا.. أكيد الدنيا مش هتقف بيك، أهم حاجة تفضل تشتغل زي ما أنت كدا راجل وسيد الرجالة وربنا إن شاء الله يصلحلك الحال وممكن ترجعوا أو هيكرمك بإنسانة مناسبة ليك أكتر، وخلي الخير بينكم حتى في الإنفصال جايز قربكم مش خير لبعض، ربنا يكتبلك الصالح ويكتبلها الصالح".

وقال: "أهم حاجة هوصيك بيها، اشتغل واكبر وانجح وطور من نفسك، مين عارف جايز بعد سنين ربنا يجمعني بيك تاني وأشوفك صاحب الفندق، أوعى تضحك وتقول مستحيل، شغلانتك وأنا صغير اشتغلتها بس طبعاً مش في فندق شيك زي دا، كانت في مطعم أقل من بسيط".

وأضاف: "عشان راجل مايئستش، فضلت ورا حلمي لحد ما وصلتله، يا رب توصل لحلمك إنت وكل الناس، وآدي صورتك يا عم منورة عندي أهه، متأكد إن كلامي إشارة ليك مهمة، خليك شاطر وإفهم الإشارة".

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يذكر أن تامر حسني، يحيي اليوم الجمعة، حفلاً غنائيًا في ستاد الهوكي التابع لمجمع ستاد القاهرة الدولي.

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