هنا الزاهد عن حفل زفافها من أحمد فهمي كان حلما

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة جديدة من زفافها الذي أقيم مساء أمس الأربعاء، على النجم أحمد فهمي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويعد هذا أول ظهور لها عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث اكتفت "هنا" بوصف حفل زفافها بكلمة: «كان حلما»، موجهة الشكر لفريق العمل الذي ساهم في إتمام مراسم الحفل بشكل جيد.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين وأصدقائها من الوسط الفني مع الصور، وتبادل التهاني والتبريكات بالزفاف، وكان أبرز المهنئين من النجوم الفنان مصطفى خاطر، الفنان إسلام جمال، وإيمي طلعت زكريا، والمذيعة اسما شريف منير.



وحرص عدد من نجوم ونجمات الفن على حضور حفل زفاف الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد، والذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

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وحضر الحفل الفنانون محمد هنيدي، ومصطفى شعبان، وكريم عبد العزيز، وعماد زيادة، وحلا شيحة، والمنتج أحمد السبكي، وعلي ربيع، وآيتن عامر، وأشرف زكي، وغيرهم

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