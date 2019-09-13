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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن خطيبة تامر عاشور الجديدة .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ المطرب تامر عاشور جمهوره ومحبيه بإعلان خطوبته من دارين حلمى المرشحة السابقة لملكة جمال الكون لعام 2019، بعد قصة حب كبيرة بينهما، ومن المقرر أن يكشف تامر عاشور تفاصيل زواجهما قبل نهاية العام الجاري، والذى يحضره أصدقائه المقربين من نجوم الفن والغناء ولن يقتصر على الأهل والأصدقاء كما حدث فى الخطوبة.
ونرصد لكم بعض أبرز المعلومات عن "دارين حلمى" خطيبة تامر عاشور
- هى فتاة مصرية خريجة كلية الإعلام وتحلم بأن تكون إعلامية ناجحة، ولها تجارب تدريبية فقط
- اشتركت فى مسابقة ملكة جمال الكون للسياحة والثقافة لعام 2019
- لديها شقيقتان إحداهما تدرس فى كلية طب فى دبى والأخرى فى المرحلة الإعدادية
- والدها مدير مراسم فى إحدى السفارات ووالدتها ربة منزل
- تحب القراءة والتمثيل والرقص
وكان تامر عاشور نشر وقتها صورة تجمعه بخطيبته وعلق عليها قائلا، "مش هذوق في الكلام، وأقول قصة حب كبيرة، أنا عرفت دارين من فترة قريبة، وهأقول إن دارين إنسانة مخلصة ومحترمة، وهقول إني بحبها قدام كل الناس، وأتمنى تعيش معايا العمر كله، وربنا يبارك في حياتنا مع بعض ويبعد عننا كل حاجة وحشة".
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