أمح يُهنئ أشرف عبدالباقي بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
هنأ مشجع الأهلي "أمح"، الفنان أشرف عبدالباقي بعيد ميلاه الـ56.
ونشر أمح صورة تجمعه بـ عبدالباقي، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "أستاذنا الكبير أشرف عبدالباقي، كل سنة وأنت طيب وعقبال العمر كله يا رب ودايمًا في خير وصحة وسعادة ويخليك لينا ودايمًا وسطينا".
يذكر أن الفنان محمد أسامة، الشهير بـ" أوس أوس" أعلن انضمام مشجع الأهلي الشهير "أمح" إلى فريق عمل مسرح مصر، وذلك عبر فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بـ"إنستجرام".
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