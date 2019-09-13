محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة. نشرت الفنانة رجاء الجداوي عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام" صورة لابنتها " أميرة". وعلقت رجاء على الصورة بقولها: "سلامتك يا نور عين مامي، ألف ‏سلامة ربنا يشفيكي ويعافيكي ويطمني عليكي يا رب يا رب يا روح قلبي".‏ فيما علقت الفنانة رانيا فريد شوقي: "ألف سلامة عليكي يا أميرة".

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كانت هذه تفاصيل خبر رجاء الجداوي تدعو لابنتها بالشفاء: "سلامتك يا نور عيني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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