هنا الزاهد تنشر فيديو جديد من حفل زفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نشرت الفنانة هنا الزاهد مقاطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، من حفل زفافها على الفنان أحمد فهمي، الذي أقيم الأربعاء الماضي في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وظهرت هنا في الفيديوهات أثناء استقبال الحضور لها وسط الشموع والشماريخ والموسيقى، وعلقت بقولها :"حفل الزواج".

واحتفلت هنا الزاهد بحفل زفافها، على الفنان أحمد فهمي، بعد عام من خطبتهما.