هنا الزاهد تنشر فيديو جديد من حفل زفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
نشرت الفنانة هنا الزاهد مقاطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، من حفل زفافها على الفنان أحمد فهمي، الذي أقيم الأربعاء الماضي في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.
وظهرت هنا في الفيديوهات أثناء استقبال الحضور لها وسط الشموع والشماريخ والموسيقى، وعلقت بقولها :"حفل الزواج".
واحتفلت هنا الزاهد بحفل زفافها، على الفنان أحمد فهمي، بعد عام من خطبتهما.
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