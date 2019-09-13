خاص| ماجد المصري عن رسائل "بحر": "مش كل حاجة نعالجها بالدم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان ماجد المصري، عن رسائل مهمة يريدها أن تصل إلى مشاهدي مسلسله الجديد "بحر" الذي تعرض حلقاته حاليًا على شاشة قناة "الحياة".

وقال المصري، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "نريد أن نتسم جميعًا في حياتنا بالصلاح والعقل والتسامح والحكمة الجميلة، فالتسامح والعفو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، ومش كل حاجة نعالجها بالدم والثأر".

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وأضاف: "لازم نحكم عقولنا دايمًا ونفكر كويس، لإن الدم بيجر دم، وإنك تفكر تاخد حقك بالعقل أفضل بكتير من إنك تاخده بالدم".

وتابع ماجد قائلاً: "(بحر) مختلف تمامًا عما قُدم عن الصعيد في الدراما خلال السنوات الماضية، والتي كانت ترصد واقع الثأر بصورته التي كان عليها، واختلفت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، لارتفاع الوعي والتعليم عند الناس، وهو ما قلل كثيرًا من فكرة الثأر".

مسلسل "بحر" تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة "سينرجي" وبطولة ماجد المصري، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكي، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد علي رزق وعبدالرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكي.