أيمن بهجت قمر يعلق على إصابة مؤمن زكريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر، على مؤازرة مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي والدعاء له، عقب إعلانه الأسباب التي أبعدته عن الملاعب لمدة 6 أشهر.

وكتب أيمن، عبر حسابه على "تويتر": "مؤمن زكريا.. إن شاء الله هيرجع أقوى من الأول".

وكان مؤمن زكريا، كشف عبر برنامج"اللعيب" على قناة "إم بي سي مصر"، أمس الخميس، عن تفاصيل إصابته التي أبعدته عن الملاعب خلال الفترة الماضية لمدة ستة أشهر، مؤكدًا أنها نفسية، بالإضافة إلى مرض والده وخضوع والدته لعملية جراحية بسببه، مما أثر عليه نفسيًا.