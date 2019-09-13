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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
نشرت الفنانة شيماء سيف، صورة لها بملابس ثقيلة، وأعربت عن سعادتها باقتراب فصل الشتاء.
وكتبت شيماء، في تعليقها على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على "إنستجرام": "أيوة يا شتاء يا حبيبي، تعالا بقى، حاسة بروايحك أهو، خش يا حبيبي، خش متتكسفش، ده إنت العشق والله، وعلى رأي بوسي، غرقينا يا دنيا.. تكتكينا يا دنيا".
يذكر أن شيماء سيف، شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل"الزوجة 18"، بطولة حسن الرداد وناهد السباعي وهيدي كرم وسلوى محمد علي، أشرف على كتابته أمين جمال، تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، إخراج مصطفى فكري.
كانت هذه تفاصيل خبر شيماء سيف لفصل لشتاء: "انت العشق وعلى رأي بوسي تكتكينا يا دنيا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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