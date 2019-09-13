تراند اليوم : اعتقال فنانة شهيرة بسبب منشور لها على مواقع التواصل...

أصدرت السلطات الإيرانية أمراً باعتقال الممثلة صبا كمالي بسبب منشور لها على حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي عبرت فيه عن تعاطفها مع المشجعة الإيرانية سحر خداياري التي توفيت بعد أن اضرمت النار بنفسها، بعد أن حكم عليها بالسجن بسبب دخولها ملعباً.

وأفادت وكالة “فارس” بأن القاضي أصدر أمراً باعتقال صبا كمالي بعد ان عبرت عن رأيها بهذه القضية.

Advertisements

يذكر انه في إيران ممنوع على النساء دخول الملاعب وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد منح مهلة لإيران حتى شهر أكتوبر للسماح للنساء بالدخول إلى الملاعب ومشاهدة مباريات كرة القدم المباشرة للرجال.