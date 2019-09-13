ميسي يكشف حقيقة اعتزامه الرحيل عن برشلونة وماذا قال عن زوجته ..

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 سبتمبر 2019 07:40 مساءً - كشف نجم برشلونة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي Lionel Messi، حقيقة الأخبار المتداولة بشأن رحيله عن قلعة البرنابيو خلال الفترة المقبلة.

وقال ميسي في حوار مع صحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم الخميس، "مستقبلي؟ برشلونة هو بيتي، ولا أريد الرحيل، لكني أريد الفوز بدوري الأبطال".

وعلق ميسي أيضًا على صفقة النجم البرازيلي نيمار التي لم تتم، حيث رفض ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي التفريط في خدماته خلال الميركاتو الصيفي.

وقال ميسي، "أشعر بخيبة أمل لعدم قدرتنا على التعاقد معه، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، كنت أتمنى عودته".

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وأضاف البرغوث الأرجنتيني، "عودته كانت ستمثل قفزة للنادي في حقوق الرعاية، بصراحة لا أدري ما إذا كان برشلونة قد قام بكل شيء ممكن لإعادته".

وتابع ميسي، "أنا لا أشعر بخيبة الأمل فنحن لدينا فريق رائع، وسيكون قادرًا على القتال على كل الألقاب من دون نيمار، ولكن قلنا رأينا في الأمر ببساطة".

واختتم ميسي حديثه بالقول: "زوجتي أنتونيلا هي كل شيء بالنسبة لي، وهي رفيقة رائعة، وتعرف كيف تقف معي دائمًا، وخصوصًا في الأوقات العصيبة".

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