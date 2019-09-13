سعد المجرد يطرح تيزر اغنيته الجديدة "يخليك لي"

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 سبتمبر 2019 07:40 مساءً - طرح الفنان المغربي سعد المجرد تيزر أغنيته الجديدة "يخليك لي" عبر "إنستقرام".

محمد رمضان يستعرض سيارته الجديدة وانتقادات حادة من الجمهور



الأغنية باللهجة المغربية، وهي واحدة من مجموعة أعمال باللهجة نفسها، كان قد جهزها المجرد خلال الفترة الماضية، وسوف يقوم بطرحها على التوالي في الفترة المقبلة.



وكان سعد المجرد قد مهد لهذا العمل، عبر طرح مجموعة صور من كواليسه، على أن يطرح العمل كاملاً اليوم.



يشار إلى أن سعد المجرد، أمضى فترة من الوقت مع عائلته في وطنه المغرب، وعاد إلى باريس بأمر من القضاء الفرنسي، الذي يحاكمه في قضتيتيّ عنف جنسي.



وكانت آخر أعمال سعد المجرد دويتو غنائي بمشاركة النجم المصري دويتو غنائي بعنوان "إنساي" الذي حقق نسبة مشاهدة عالية جداً.