أمل وليد تكشف عن تفاصيل طلاقها .. بالفيديو

تصدر خبر إنفصال أمل وليد عن زوجها مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد دقائق من إعلان نجمة السوشيال ميديا السعودية الأمر بنفسها لمتابعيها من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الإجتماعي على “سناب شات”.

وتعرضت أمل وليد لإنتقادات حادة عبر “إنستقرام” و “تويتر”، حيث تم تفعيل هاشتاق باسمها وإنطلقت من خلاله التغريدات التي ركزت على توبيخها بعد أن أعلنت قبل شهرين أنها تزوجت بعد قصة حب طويلة مع شريكها الذي إختارته هي من دون الجميع، ولكنها فاجأت الجمهور بإعلانها أن سبب إنفصالها عنه يرجع للإختلاف الكبير في وجهات النظر. وبحسب التقارير، فإن هناك خلاف أُسري خاص لم يتمّ الافصاح عنه، ولكن نجمة السوشيال ميديا السعودية علقت على الأمر بقولها: “لم نتّفق على كثير أشياء، لذلك انفصلنا، ولكنّي أكنّ له كل الإحترام، فمهما كان نحن أكلنا مع بعض عيش وملح”.

وكانت أمل وليد قد أقامت حفل زفاف فاخر، قد نشرت بعض تفاصيله عبر إنستقرام، كما سافرت مع زوجها لرحلة شهر العسل في أوروبا، وهو ما جعل الجمهور يتهمها بالكذب وإدعاء وقوعها في الحب، ملمحين إلى أنها تزوجته من أجل الاستمتاع بالسفر والتسوق كما يحلو لها.