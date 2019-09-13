بعد نقله إلى المستشفى.. استقرار الحالة الصحية للفنان خالد سامي

يُشار إلى أن الفنان خالد سامي سبق وأن نقل إلى المستشفى قبل ثلاثة شهور أيضاً؛ إثر تعرضه لأزمة صحية مماثلة، لكنه خرج منها بعدما استقرت حالته. وتفاعل محبو سامي معه، وتمنوا له الشفاء العاجل، إذ قال الفنان محمد الكنهل: «دعواتكم للزميل والنجم خالد سامي بالشفاء العاجل فهو حالياً منوم، والحمد لله حالته مستقرة».

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