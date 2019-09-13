بالصور.. جلسة تصوير جديدة لجيهان خليل علي البحر

نشرت الفنانة المغربية جيهان خليل جلسة تصوير جديدة لها وذلك عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور الانستجرام. وظهرت "خليل" علي أحد الشواطي وهي ترتدي فستانا قصيرا لون بمبي. ترتدي فستانا قصيرا لون بمبي. ويشار إلى أن آخر أعمال جيهان خليل مسلسل "علامة استفهام" مع النجم محمد رجب والذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2019. استفهام" مع النجم محمد رجب والذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2019.

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