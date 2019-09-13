شاهد.. نيللي كريم بلوك جديد.. وتعلق "أسود أو أبيض"

نشرت الفنانة نيللي كريم صورة جديدة وذلك عبر حسابها علي موقع الفيديوهات و الصور الانستجرام. وظهرت "كريم" بلوك جديدة لأول مرة وعلقت قائلة:" أسود أو أبيض:". قائلة:" أسود أو أبيض:". ويشار إلى أن آخر أعمال نيللي كريم فيلم "الفيل الأرزق" مع النجم كريم عبد العزيز والذي عرض بموسم عيد الأضحي 2019. مع النجم كريم عبد العزيز والذي عرض بموسم عيد الأضحي 2019.

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