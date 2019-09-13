اليوم.. نور بروجيكت باند تحيي حفلا بالعين السخنة

يحيي فريق نور بروجيكت باند حفلا غنائيا ضمن حفلات الصيف وذلك مساء يوم الجمعة بأحد الأماكن بالعين السخنة. الجمعة بأحد الأماكن بالعين السخنة. ومن المقرر أن يحضر الحفل عدد كبير من الجماهير. يذكر أن آخر أعمال فريق نو بروجيكت باند ألبوم "أول بداية" والذي حقق نجاحا كبيرا.

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