في 3 أيام.. "وبقابل ناس" لرامي صبري تحقق 300 ألف مشاهدة

حقق الميجا ستار رامي صبري نجاحا كبير بأغنية "وبقابل ناس" علي طريقة الفيديو كليب وذلك عبر المتاجر الاكترونية وموقع اليويتوب. وموقع اليويتوب. وتصدرت الاغنية تريند اليويتيوب بتخطي الحاجز 300 الف مشاهدة في 3 أيام فقط من طرحها. أيام فقط من طرحها. Advertisements يذكر ان "وبقابل ناس" من ألبومه الجديد "فارق معاك" وهي من كلمات أحمد علي موسي وألحان شادي حسن وتوزيع موسيقي طارق توكل.

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