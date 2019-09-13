شاهد.. ياسمين صبري تثير الجدل داخل حمام السباحة

أثارت الفنانة ياسمين صبري الجدل مرة أخري علي شبكات التواصل الاجتماعي بسبب ظهورها مجددا في حمام السباحة. ونشرت "صبري" مقطع فيديو عبر حسابها Advertisements علي الانستجرم وهي تسبح داخل أحد حمامات السباحة، وأثار الجدل بين متابعيها. علي الانستجرم وهي تسبح داخل أحد حمامات السباحة، وأثار الجدل بين متابعيها. يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل "حكايتي" في موسم الرمضان 2019.

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