هنادي الجزائرية تطرح "أنواع الوجع" علي اليويتوب

طرحت المطربة الجزائرية هنادي أحدث أغانيها بعنوان "أنواع الوجع" على طريقة الفيديو كليب بتوقيع المخرج الكندي المصري متيم السراج، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بالتزامن مع بدء عرضه عبر فضائية "مزيكا". عبر فضائية "مزيكا". اختارت هنادي العودة للجمهور بعد غياب دام خمس سنوات عن إحياء الحفلات بأغنية "أنواع الوجع" باللهجة المصرية وكتب كلماتها الشاعر الغنائي Advertisements مخلص أحمد، وهي من ألحان وتوزيع متيم السراج، وتنفيذ شركة "إكس جينريشن إيجيبت". مخلص أحمد، وهي من ألحان وتوزيع متيم السراج، وتنفيذ شركة "إكس جينريشن إيجيبت". وتقف هنادي خلال الفترة المقبلة على تحضيرات ألبومها الغنائي الجديد المقرر أن يضم عدة لهجات عربية، بالإضافة لإمكانية الغناء به بلهجات أجنبية، كون هنادى تجيد الغناء بالفرنسية والإنجليزية.

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