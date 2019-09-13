إبنة رجاء الجداوي مريضة وتدعو لها بالشفاء

كتب امير فتحي في الجمعة 13 سبتمبر 2019 06:54 مساءً - كشفت الممثلة المصرية ​رجاء الجداوي​ عن مرض إبنتها، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها وأرفقتها بتعليق قالت فيه:”سلامتك يا نور عين مامي، ألف ‏سلامة ربنا يشفيكي ويعافيكي ويطمني عليكي يا رب يا رب يا روح قلبي”.‏



يشار إلى أن الجداوي تشارك في بطولة مسلسل “شبر مية” وهو مأخوذ من فورمات أجنبي، وتدور أحداثه في 50 حلقة ويكتب له السيناريو والحوار ورشة من 5 مؤلفين شباب، ومن إخراج طارق رفعت، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي.

ويشارك فيه أيضاً الممثلون أحمد السعدني، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، محمد علي رزق، ثراء جبيل، المغربية طاهرة وندى موسى.