تامر حسني يساند عامل فندق تركته حبيبته: “جايز قربكم مش خير لبعض”

كتب امير فتحي في الجمعة 13 سبتمبر 2019 06:54 مساءً - في خطوة مميزة جداً تدخل الفنان المصري ​تامر حسني​ لمساندة شاب تركته حبيبته.

وفي التفاصيل فقد نشر حسني عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة له مع الشاب الذي يعمل “نادل” في أحد الفنادق، وعلق عليها بالتالي:

“الشاب الجميل دا شافني داخل اغني في فرح وقفني و قالي انا بشتغل تقريباً ويتر هنا في الفندق و حبيبتي سابتني النهارده وانا زعلان اوي بس اول ماشفتك فرحت عشان بحبك جداً و طلب مني نتصور بموبايلي وأنا اللي انزل صورته عندي عشان يفرح و قالي انا إسمي محمود كان نفسي اتكلم معاه بس كنت داخل اغني المهم يا محمود يا جميل بما اني معرفش ايه الأسباب اللي بعدتكوا عن بعض وبما اني مش ناسي الحزن اللي كان في عنيك هكلمك هنا … اكيد الدنيا مش هتقف بيك اهم حاجه تفضل تشتغل زي مانت كدا راجل و سيد الرجاله وربنا ان شاء الله يصلحلك الحال و ممكن ترجعوا او هيكرمك بإنسانه مناسبه ليك اكتر وخلي الخير بينكم حتى في الإنفصال جايز قربكم مش خير لبعض ربنا يكتبلك الصالح ويكتبلها الصالح.

اهم حاجه هوصيك بيها اشتغل و إكبر و إنجح و طور من نفسك ….

مين عارف جايز بعد سنين ربنا يجمعني بيك تاني واشوفك صاحب الفندق اوعى تضحك وتقول مستحيل شغلانتك وانا صغير اشتغلتها بس طبعاً مش في فندق شيك زي دا، كانت في مطعم أقل من بسيط وعشان راجل مايئستش فضلت ورا حلمي لحد ماوصلتله يارب توصل لحلمك انت وكل الناس و آدي صورتك يا عم منوره عندي اهي متأكد ان كلامي إشاره ليك مهمه خليك شاطر وإفهم الإشاره”.