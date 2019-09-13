الفيفا يرسل مسؤولين إلى إيران عقب وفاة “الفتاة الزرقاء”

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لرويترز إن مسؤولين في المؤسسة الدولية سيزورون إيران عقب وفاة مشجعة متأثرة بجروحها جراء إحراق نفسها احتجاجا على إلقاء القبض عليها لدى محاولتها حضور مباراة.

وتوفيت سحر خضياري المعروفة باسم (الفتاة الزرقاء)، بسبب ألوان قميص فريقها المفضل استقلال طهران، بأحد المستشفيات يوم الاثنين الماضي بعد إحراق نفسها أمام أحد المحاكم خوفا من إصدار حكم بسجنها لمدة ستة أشهر نتيجة محاولتها التسلل إلى أحد ملاعب كرة القدم متنكرة في زي رجل.

وذكر متحدث باسم الفيفا أن اللقاءات مع المسؤولين الكرويين الإيرانيين، المتوقعة خلال الأسبوعين المقبلين، تمثل جزءا من الاستعدادات التي تقوم بها إيران للمباريات التي ستخوضها في تصفيات كأس العالم، حيث ستلعب إيران على أرضها أمام كمبوديا في العاشر من تشرين الأول المقبل، ولا تمثل رد فعل خاص على وفاة خضياري.

ومع ذلك، سيفحص مسؤولو الفيفا الاستعدادات التي قام بها الاتحاد الإيراني للعبة للسماح للنساء الإيرانيات بحضور مباراة كمبوديا.