طلب واحد للمخرج الكبير سيمون أسمر في وصيته – بالصورة

متابعة بتجــــــــــــرد: بعدما ودّع لبنان اليوم المخرج ومعدّ البرامج سيمون أسمر بمأتم رسمي في كاتدرائية مار جرجس – وسط بيروت، كشف وكيل أسمر المحامي زياد البيطار عن نسخة لوصية المخرج الراحل.

وأوصى المخرج الكبير سيمون أسمر إنشاء دار للأوبرا في بيروت تتألف من مجلس أمناء مقتدرين وفنانين لبنانيين يكون جزء كبير من مردودها لمساعدة من هم بحاجة من المبدعين اللبنانيين.

وكان راعي ابرشية بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر قد ترأس الصلاة لراحة نفس المخرج سيمون أسمر، بحضور ممثلين عن رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب وعدد من النواب والإعلاميين ورئيس مجلس ادارة “المؤسسة اللبنانية للارسال” بيار الضاهر، عائلة الفقيد وحشد من الفنانين.