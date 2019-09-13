- 1/2
- 2/2
متابعة بتجــــــــــــرد: بعدما ودّع لبنان اليوم المخرج ومعدّ البرامج سيمون أسمر بمأتم رسمي في كاتدرائية مار جرجس – وسط بيروت، كشف وكيل أسمر المحامي زياد البيطار عن نسخة لوصية المخرج الراحل.
وأوصى المخرج الكبير سيمون أسمر إنشاء دار للأوبرا في بيروت تتألف من مجلس أمناء مقتدرين وفنانين لبنانيين يكون جزء كبير من مردودها لمساعدة من هم بحاجة من المبدعين اللبنانيين.
وكان راعي ابرشية بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر قد ترأس الصلاة لراحة نفس المخرج سيمون أسمر، بحضور ممثلين عن رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب وعدد من النواب والإعلاميين ورئيس مجلس ادارة “المؤسسة اللبنانية للارسال” بيار الضاهر، عائلة الفقيد وحشد من الفنانين.
كانت هذه تفاصيل خبر طلب واحد للمخرج الكبير سيمون أسمر في وصيته – بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.