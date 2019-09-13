كيم كارداشيان تعاني من أزمة ثقة بالنفس بسبب السيلوليت!

متابعة بتجـــــــــــرد: تعاني نجمة تليفزيون الواقع، وواحدة من أكثر نساء الأرض إثارة، “كيم كارداشيان”، من مشاكل إحساس بعدم الأمان، وأزمة ثقة بالنفس، طوال الوقت.

وبحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني، اعترفت “كيم”، 38 عامًا، بأنها تعاني من التعليقات المنتقدة لشكل جسدها على الرغم من أنها لا تزن سوى 52 كيلوغرامًا فقط، مضيفة أنها تحاول استخدام تعليقات الناس الناقدة والظالمة، لمصلحتها، كشكل من أشكال الدافع.

وقالت لمجلة “بيبول”، المختصة بأخبار الفن والمشاهير: “أنا أكافح دائمًا مع ثقتي بنفسي، لدي سيلوليت، ويتم التقاط صور لي في كل الأوقات، شعرت في كثير من الأحيان بانعدام الثقة في النفس، لكني استخدمت نقد الناس اللاذع، وغير العادل في كثير من الأحيان، كحافز”.

وتابعت: “قبل بضع سنوات، تم تصويري أثناء ارتداء البكيني في المكسيك، وأظهرت الصور السيلوليت، لم أحب ما رأيته في الصور وفي الانتقادات، فذهبت للصالة الرياضية، وفي الوقت نفسه تعلمت أن أكون متساهلة مع نفسي قليلًا وألا أقسو عليها، لأني أعرف أن المنتقدين يتصيدوا أي شيء، لن أكون مثالية، أعتقد أن الحياة هي أن تكون سعيدًا وواثقًا”.

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أطلقت “كيم”، الأم لأربعة أبناء، خط ملابس جديد باسم “SKIMS” الثلاثاء الماضي؛ لتعزيز الثقة بالنفس، وقالت إنها تستخدم مشدات للخصر كحل سلس ولا يغير الشكل.

وقد بيع إنتاج خط الملابس الجديد بشكل جيد جدًا، وشكرت “كيم” متابعيها على ذلك، قائلة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: “هذا نجاح باهر! شكرا لكل من دعم إطلاق skims، أنا ممتنة للجميع”.