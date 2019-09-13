فارس كرم يبدي اعجابه بهذا النجم.. والاخير يرد

Sep 13, 2019
اجمل ما قد يحصل عليه اي نجم صاعد في مجال الفن، الى جانب محبة الجمهور، هو دعم فنانين لهم باع طويل في عالم الفن والنجومية، ومسيرة فنية ناجحة ومميزة.
وفي هذا السياق، عبّر الفنان فارس كرم عن اعجابه باغنية “جايي تودعني” للنجم ميشال قزي والتي اصدرها منذ مدة قصيرة.
كلام كرم جاء خلال مقابلة اجراها معه الزميل فراس حليمة عبر قناة “اغاني اغاني”، حيث اشار الى حبّه للنجم ميشال قزي، لافتا الى انه فنان موهوب ومميز ولديه كاريزما، متمنيًا له التوفيق في كافة اعماله القادمة.
من جهته، لم يتأخر قزي في الرد، حيث نشر فيديو المقابلة على حسابه عبر موقع انستغرام ارفقها بتعليق شكر فيه كرم على تواضعه ودعمه له، فقال: “شكرا من القلب للفنان فارس كرم.. شكرا على قمة التواضع.. فنان بمقامك يحكي عني هيك.. ١٠٠٠ شكرا”.
الجدير بالذكر ان اغنية “جايي تودعني” من كلمات نسيم العلم، الحان سليم سلامة وتوزيع عمر الصباغ، وقد طرحها ميشال على طريقة الفيديو كليب تحت اشراف المخرجة هيفا الفقيه، حيث لاقت الاغنية نجاحًا كبيرًا.
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