دينا الشربيني تُؤكّد زواجها من عمرو دياب.. والطريقة تُثير الاستغراب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد انتشار أخبارٍ تُفيد بوجود خلافٍ بين الثنائي الفنان المصري عمرو دياب ومواطنته الممثلة دينا الشربيني، وذلك بعد حدوثِ شجارٍ بينهما خلال تواجدهما في أحد الأماكن العامة بالساحل الشمالي، يبدو أنَّ الشربيني أرادت أن تقطع الشكوك والشائعات حول علاقتهما وزواجهما وأن تنهي الخلاف الدائر حول ذلك.

فقد أعلنت الشربيني للمرة الأولى عبر بيانٍ نشره مكتبها الإعلامي زواجها من عمرو دياب، إذ وردت في سياقه عبارة "ينادي على زوجته الفنانة دينا الشربيني".

وجاء البيان للتعقيب على الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، أثناء إحياء دياب إحدى حفلات الزفاف بأحدِ فنادق القاهرة، وظهر فيه وهو بجانب العروسين ويغني أغنية "يوم تلات" وينادي على الشربيني، مؤكدًا أنها السمراء في أغنيته، بينما يظهر في الفيديو صوت الإعلامية بوسي شلبي وهي تقول: "قولي له أنتي بالثلاث بنات".

وأثار البيان موجةً من الاستغراب إذ إنّ الإعلان عن الزواج جاء في سياق الكلام بشكلٍ عام، وليس كعنوانٍ للبيان، فيما قام آخرون بتهنئة الزوجين.

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وعن تفاصيل الخلاف الذي حدث بين الثنائي مؤخرًا، أفادت التقارير بأنّه وخلال تواجد عمرو ودينا في أحد المطاعم الفاخرة في منطقة الساحل الشمالي، سمع رواد المطعم صوت عمرو العالي عندما احتدّ على دينا التي التزمت الصمت رغم ظهور علامات الغضب على وجهها، ليسارعا بمغادرة المكان بعد شعورهما بأنَّ خلافهما أصبح محطّ اهتمام، لكنهما شوهدا بعد مرور بضع ساعات يدًا بيد ليؤكّدا أن الخلاف انتهى تمامًا.