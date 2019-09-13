فساتين الانتقام.. شاهدي إطلالات النجمات بعد انفصالهنّ مباشرةً!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهر اتجاه في عالم الأزياء خلال فترة التسعينات تمثَّل بـ"فساتين الانتقام"؛ ظهرت فيه النجمات عقب انفصالهن، وأول من روّجت لهذا الاتجاه من الأزياء هي الأميرة الراحلة ديانا.

وسار على درب الأميرة ديانا العديد من النجمات للتعبير عن مشاعرهن عقب الانفصال ورغبتهن في الانتقام من الشريك السابق عن طريق الاستعانة بفساتين الانتقام مثل ماريا كاري وجنيفر لوبيز.

يُقدّم لكِ "فوشيا" في الفيديوغراف التالي قائمةً بأكثر فساتين الانتقام شهرةً بدءًا من الأميرة ديانا إلى كاتي هولمز التي يُعتبر انفصالها من أحدث انفصالات المشاهير في الوسط الفني.