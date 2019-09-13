شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المغنى إيدى مانى عن عمر ناهز 70 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مجلة فارايتى نقلا عن بيان أصدرته عائلة المغنى إيدى مانى، إنه توفى اليوم الجمعة، عن عمر 70 عاما.

ومن أشهر أغانيه "تو تيكتس تو بارادايز" (تذكرتان إلى الجنة) و"بيبى هولد أون" (انتظرى يا حبيبتى).

وقال البيان الذى نشرته فارايتى: "بكل أسى تعلن عائلة مانى وفاة إيدى فى سلام فى ساعة مبكرة هذا الصباح"