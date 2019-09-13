شكرا لقرائتكم خبر عن "الفيل الأزرق 2" يضيف إلى رصيد إيراداته ويحقق 97 مليون و 647 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال الجزء الثانى من فيلم "الفيل الأزرق"، قادرا على جذب مزيد من الإيرادات بشكل يومى، حيث حقق ليلة أمس الخميس 369 ألف و712 جنيه، ليصل إجمالى إيراداته إلى 97 مليون و 647 ألفا، ومن المتوقع أن يتخطى حاجز الـ 100 ألف جنيه خلال الأيام المقبلة.

ويضم الفيلم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز"، وإشراف عام أحمد بدوى.

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.